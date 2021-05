Autoritațile americane au arestat și au acuzat un rezident pe nume Mustafa Qadiri (38 de ani, din Irvine) de frauda in obținerea de subvenții destinate sprijinirii afacerilor in timpul pandemiei. Mustafa Qadiri, in varsta de 38 de ani, este cercetat pentru frauda cu fonduri bancare, frauda in forma continuata, spalare de bani și furt de identitate. Qadiri a inceput demersurile de obținere a fondurilor federale in luna mai 2020, iar pana in iunie a primit 5,1 milioane de dolari, și a depus patru cereri din numele unor firme care nu desfașurau efectiv nicio activitate, cereri pentru All American…