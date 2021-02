Un bărbat din Sibiu și-a ucis soția pentru că transpirase abundent noaptea Un barbat de 88 de ani, din Mediaș, județul Sibiu, a fost reținut de procurori pentru ca și-a omorat soția de 91 de ani, dupa ce a trebuit sa o schimbe de haine pentru ca femeia transpirase abundent peste noapte. In noaptea de duminica spre luni, batranul s-a trezit in jurul orei 03.00, pentru a […] The post Un barbat din Sibiu și-a ucis soția pentru ca transpirase abundent noaptea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

