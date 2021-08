Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Ambulanța Sibiu a fost solicitat duminica, 15 august, pentru a transporta de la spital la Ocna Sibiului un pacient care fusese tratat dupa ce se lovise la cap. Barbatul era in stare de ebrietate și cazuse din picioare. Potrivit publicației locale Turnul Sfatului , in timpul drumului, pacientul…

- In cadrul unei ceremonii organizate la Cotroceni, Președintele Klaus Iohannis a decorat 42 de salvatori, exprimand astfel „recunoștința statului roman” fața de „sacrificiile” pe care aceștia le fac zi de zi, pentru a salva vieți, de 115 ani de cand exista Serviciul de Ambulanța in Romania. In semn…

- Munca angajatilor care lucreaza in serviciul de ambulanta reprezinta un adevarat "act de daruire si responsabilitate", iar acestia sunt "un exemplu" pentru noi toti, afirma premierul Florin Citu intr-un mesaj transmis, miercuri, de Ziua Nationala a Ambulantei din Romania. "Sarbatorim Ziua…

- Serviciul Județean de Ambulanța (SAJ) Suceava ofera, miercuri, 28 iulie a.c., cu ocazia Zilei Naționale a Ambulanței, consultații gratuite asigurate de trei echipaje cu medic, pe esplanada Casei de Cultura, in parcarea Iulius Mall și in parcarea Lidl, din cartierul Obcini din municipiul Suceava, in…

- Serviciul de Ambulanța din Tallinn, care are aproximativ 500 de angajați, a anunțat din timp ca va rezilia contractele tuturor angajaților care refuza categoric sa se vaccineze anti-COVID-19 pana in luna august a acestui an.„Acest lucru are legatura, printre altele, cu obligația conducerii instituțiilor…

- Serviciul de securitate de stat (SSS) și Procuratura Generala din Azerbaidjan au anunțat despre inițierea unui dosar penal impotriva a 26 de diversioniști din Armenia, care au fost reținuți in cadrul operațiunii antiteroriste din decembrie, relateaza Sputnik Azerbaijan. Potrivit anchetei, la sfirșitul…

- Ambulanța pentru Monumente se muta la Biserica din Bobda. Intervenția este una complexa și se va desfașura pe parcursul mai multor ani. Un prim pas ar fi scanarea 3D cu laser a intregului edificiu. Este nevoie de voluntari pentru igienizarea arealului peisager din jurul bisericii.