- Donald Trump a fost inculpat in Georgia pentru o serie de infracțiuni legate de incercarea sa de a se agața de putere dupa ce va pierde alegerile prezidențiale din 2020 in fața lui Joe Biden. Este pentru a patra oara cand dl Trump primește un act de acuzare, dupa ce s-a confruntat cu alte acuzații in…

- Un jihadist nascut in Kosovo si rezident legal american, gasit vinovat pentru ca a recrutat si trimis mii de luptatori in zonele controlate de gruparea Stat Islamic (SI) inainte de arestarea sa in 2017, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din New York, noteaza AFP, citat de…

- Celebra artista Madonna, in varsta de 64 de ani, a trecut printr-un episod critic sambata, 24 iunie, cand a fost gasita in stare de inconștiența in locuința sa din New York. Conform RadarOnline, persoanele care au gasit-o au fost nevoite sa ii administreze Narcan.

- Compania de turism spațial a lui Sir Richard Branson, Virgin Galactic, a anunțat ca va lansa primul sau zbor comercial inainte de sfarșitul acestei luni.Compania vizeaza o fereastra de lansare pentru zborul Galactic 01 intre 27 iunie și 30 iunie. Dupa apariția anunțului, acțiunile Virgin Galactic…

- Autoritațile din Malaezia vor solicita ajutorul Interpolului pentru a localiza și investiga un comediant care a ironizat țara și a facut glume despre zborul disparut MH370 al Malaysia Airlines, a anunțat marți șeful poliției din națiunea asiatica.Recent, Jocelyn Chia, o comedianta din New York, a…

- ICR New York organizeaza, impreuna cu Jersey City Theater Center și Vaclav Havel Library Foundation, turneul spectacolului Cel mai bun copil din lume al Alinei Șerban, produs in 2021 la București, in New York, New Jersey și Chicago.