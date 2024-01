Un bărbat din județul Galați a murit înghețat după ce a căzut în curte. Câte vieți a luat gerul într-o singură noapte Cea mai rece noapte din aceasta iarna a fost ultima pentru cinci romani care nu au rezistat gerului. Trei femei si doi barbati din Moldova au murit inghetati. Meteorologii avertizeaza ca, vineri, gerul revine in forta. Un barbat din județul Galați a murit inghețat dupa ce a cazut in curte Un barbat de 64 de ani din localitatea Chiraftei, județul Galați, nu au rezistat temperaturilor care au coborat pana la -13 grade Celsius. Barbatul a cazut in curtea casei și a murit inghețat la doi metri de poarta. Dupa divorț, acesta locuia singur. Copii sai sunt plecați din strainatate, unul fiind medic in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

