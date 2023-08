Un barbat din judetul Bacau s-a autoaccidentat, conducand fara permis

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 148 din 16 august 2023 BULETIN DE PRESA Constatari ale politistilor Biroului pentru Protectia Animalelor Bacau La data de 08 august a.c., politistii Biroului pentru Protectia Animalelor Bacau au identificat un barbat, de 61 de ani, din comuna Dofteana care ar fi detinut mai multe exemplare canine…

- In cursul zilei de 15 august 2023, politistii din cadrul Serviciului Rutier Tulcea au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN 22 A, in localitatea Nalbant, judetul Tulcea. In cursul zilei de 15 august 2023, politistii din cadrul Serviciului Rutier Tulcea au fost sesizati…

- La data de 6 august 2023, in jurul orei 19.15, politistii din cadrul Politiei statiunii Costinesti au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe aleea Promenadei, ar fi avut loc o agresiune fizica intre mai multe persoane. La data de 6 august 2023, in jurul orei 19.15, politistii din cadrul Politiei…

- La data de 31 iulie 2023, in jurul orei 05:00, politistii din cadrul Politiei Orasului Fierbinti Targ au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 32 de ani din localitatea Fierbintii de Jos a decedat in locuinta sa. La data de 31 iulie 2023, in jurul orei 05:00, politistii…

- In timpul unui control de rutina efectuat de polițiștii din Campia Turzii, a fost depistat un barbat din județul Bacau, conducand cu permisul suspendat in localitatea Luna. La data de 25 iulie a.c., in jurul orei 19:50, polițiștii din municipiul Campia Turzii au oprit pentru un control de rutina un…

- Duminica, 9 iulie 2023, in jurul orei 09.45, polițiștii rutieri din Abrud, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Ciuruleasa, pe DN 74, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 51 de ani, din municipiul Deva, județul Hunedoara. Cu ocazia verificarilor efectuate,…

- Duminica, 9 iulie 2023, in jurul orei 20.30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat de 44 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un moped, pe raza localitații Feisa, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de mopedist, cercetarile…

- Marți, 30 mai 2023, in jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Secției 1 de Poliție Rurala Galda de Jos au depistat un barbat de 44 de ani, din comuna Meteș, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Valeni, comuna Meteș, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…