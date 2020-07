Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 27 de ani din orașul Hunedoara și-a injunghiat iubita in casa, in urma unui scandal, apoi și-a taiat gatul și a fugit. Viața femeii nu a mai putut fi salvata, inforemaza MediafaxCitește și: EXCLUSIV Dosarul 'Sparanghelul' a fost CLASAT de Parchet: faptele nu exista sau nu sunt…

- Un barbat de culoare din Arizona a fost impușcat de catre polițiști, chiar daca avea mainile ridicate in semn ca se preda. Individul a mai fost impușcat de doua ori, deși era prabușit la pamant.

- Un scandal de proportii a avut loc vineri seara, 12 iunie, in zona intersectiei Bulevardului Nicolae Balcescu cu Spiru Haret, din municipiul Buzau, acolo unde politistii au fost chemati sa potoleasca un tanar de etnie roma care a amenintat cu cutitul mai multe angajate ale firmei de transport public…

- Un barbat in varsta de 32 ani din raionul Sangerei, a fost reținut de politie pentru comiterea unui jaf stradal. Individul anterior s-a dovedit a fi judecat pentru infracțiuni analogice și furt.

- Individul si-ar fi ucis nepotul cu mai multe lovituri de cutit in urma unui incident petrecut in localitatea Poganesti. Primele informatii indica faptul ca victima avea un conflict mai vechi cu unchiul sau, iar marti seara ar fi izbucnit un nou conflict intre ei. The post Crima in Timiș. Un barbat și-a…

- Conform comunicarii primite din partea Grupului de Comunicare Strategica, numarul de victime rapuse de COVID 19 este in descrestere astazi, fiind inregistrate trei decese. Deces 1277 Femeie, 68 ani, judet Arges. Data confirmare: 20.05.2020. Data deces: 01.06.2020. Comorbiditati: diabet zaharat, HTA,…

- Alte cinci persoane au murit din cauza noului coronavirus, bilantul total ajungand la 1.253, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. * Deces 1.249. Femeie, 76 ani, judet Iasi. Data confirmare: 21.05.2020. Data deces: 29.05.2020. Comorbiditati: HTA, FA, Boala renala cronica. * Deces 1.250.…