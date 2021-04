Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea unui barbat in varsta de 44 de ani, pentru savarsirea infractiunii de trafic de minori, informeaza Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de reprezentantii institutiei, barbatul este acuzat ca, in perioada 2019 - februarie 2020, a recrutat doua minore, in varsta de 14 ani, respectiv 15 ani, si, profitand de starea de vadita vulnerabilitate a acestora, le-a constrans sa practice prostitutia in folosul sau, in diferite…