Un bărbat din Focșani și-a găsit soția moartă pe bancheta din spate a mașinii Este ancheta in Vrancea dupa ce un barbat și-a gasit soția decedata pe bancheta din spate a mașinii, parcata pe o strada din Focșani. Femeia avea 32 de ani. otrivit Poliției Vrancea, anchetatori din cadrul Biroului de Investigații Criminale Focșani fac cercetari la fața locului cu privire la un caz de deces. Apelul la 112 a fost dat luni, 25 septembrie, la ora 15:05. „Din primele verificari efectuate rezulta ca apelantul, un barbat din Focșani, a gasit-o pe soția sa, in varsta de 32 ani, decedata, pe bancheta din spate a autoturismului personal, parcat pe o strada din municipiu. Cadavrul, care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- O femeie, de 32 de ani, data disparuta de cateva zile a fost gasita moarta in masina personala, parcata pe o strada din Focsani, informeaza Antena3. Femeia fost gasita luni chiar de catre soțul ei. El o daduse disparuta la politie saptamana trecuta, dupa ce aceasta a plecat de la domiciliu și nu a mai…

- Scene șocante in Vrancea! Un barbat și-a gasit tanara soție moarta pe bancheta din spate a mașiniiEste ancheta in Vrancea, dupa ce un barbat și-a gasit soția in varsta de 32 de ani decedata pe bancheta din spate a mașinii, parcata pe o strada din Focșani, anunța Mediafax. Potrivit Poliției…

- Barbatul a sunat la 112 dupa ce și-a gasit fara suflare partenera de viața in autoturismul personal. Trupul neinsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala pentru stabilirea exacta a cauzei morții.

