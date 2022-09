Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Giubega, județul Dolj, a fost impușcat sambata de polițiști in picior, dupa ce individul i-a amenințat pe polițiști cu o sapa. Individul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.Incidentul a avut loc azi in comuna Giubega din Dolj,…

- Un barbat inarmat, care a incercat sa patrunda in cladirea FBI din Cincinnati, statul Ohio, a fost impuscat joi de catre politie dupa o urmarire cu masina ca in filme, schimb de focuri si incercuirea lui intr-un lan de porumb la nord-est de oras, au spus oficiali, citati de Reuters.

- VIDEO Șoferul care conducea pe contrasens, pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, identificat: un barbat de 77 de ani. Ce a pațit Polițiștii de la Autostrazi l-au identificat pe șoferul care a fost surprins in timp ce conducea pe contrasens, pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, in zona municipiului Sebeș. Este vorba…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 12 Rurala Daneti au reținut, ieri, pentru 24 de ore, un barbat de 32 de ani, din comuna comuna Dobresti, sat Georocel, banuit de comiterea infractiunii de lovire sau alte violente. Din cercetarile efectuate de politisti, s-a stabilit ca la data de 30 iulie a.c., cel in…

- Vineri, 29 iulie 2022, polițiștii de investigații criminale din Sebeș au identificat un tanar 21 de ani, din comuna Goiești, județul Dolj, care este banuit de savarșirea unor fapte de inșelaciune și fals sub semnatura privata. Se pare ca, la data de 17 noiembrie 2021, pretinzand ca este angajat al unei…

- Cinci persoane au fost ranite, azi noapte, in urma unei coliziuni in lant, produse pe pe DN 6, sens Filiași – Craiova, pe raza localitații Racarii de Jos. Politistii din Filiasi au fost sesizati cu privire la faptul ca, la iesire din orasul Filiasi, catre Craiova, a avut loc un accident rutier. La fata…

- Luni, 11 iulie 2022, polițiștii din Abrud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, sub aspectul savarșirii infracțiunii de tentativa de viol, fața de un barbat de 42 de ani, din comuna Buceș, județul Hunedoara, care locuiește fara forme legale in Abrud. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca,…