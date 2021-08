Un barbat din Daroaia a RUPT hainele de pe fosta sa concubina și a amenințat-o cu MOARTEA, in plina strada. A fost reținut de polițiști Un barbat din Daroaia a RUPT hainele de pe fosta sa concubina și a amenințat-o cu MOARTEA, in plina strada. A fost reținut de polițiști Politistii din Roșia Montana au retinut un barbat din localitatea Daroaia, dupa ce și-ar fi agresat și amenințat, cu moartea, fosta concubina, in timp ce se afla pe o strada din localitatea Gura Roșiei. La data de 5 august 2021, politistii din Roșia Montana au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 39 de…