- BULETIN DE PRESA – 2 septembrie 2020, ora 13.00 Pana … Post-ul 51 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, in Dambovița. Situația se menține la peste 1.000 de cazuri la nivel național apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Printre oamenii care nu cred in coronavirus se numara și consilierul premierului, deputatul PNL Virgil Guran. Acesta a declarat intr-o conferința de presa ținuta la sediul PNL Dambovița ca marea majoritate a oamenilor infectați cu coronaviurs nici nu simt ca au virusul.

- Pandemia COVID-19 a favorizat cresterea numarului atacurilor cibernetice in circa 50 de tari, tinte tot mai frecvente devenind guvernele si institutiile sanitare, a avertizat marti Interpol, potrivit AFP. Agentia internationala de cooperare a fortelor de politie a detectat intre lunile ianuarie si aprilie…

- • Prahova ramane in top Ieri, Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 27 iulie – 2 august, 33,9% din totalul cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus s-au inregistrat in Bucuresti, Arges, Prahova, Brasov si Dambovita, potrivit Agerpres. Potrivit raportului saptamanal…

- Județele Prahova (101), Argeș (98) și Dambovița (84) sunt zonele din țara in care s-au inregistrat cele mai multe cazuri noi de coronavirus, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica.

- Criza de sange la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin Foto: anp.gov.ro. Criza naționala de sânge se resimte și la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin. Teama cauzata de coronavirus a accentuat aceasta situație. Recent a avut loc, acolo, o campanie de donare, la…

- Romania a inregistrat astazi, 9 iulie, cel mai mare numar de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, de la startul pandemiei, 614 de cazuri din 13.179 de teste efectuate.Cele mai mari creșteri ale cazurilor noi deCOVID-19 in ultimele 24 de ore s-au produs in București (73), Dambovița (66 decazuri…

- Other 11 persons infected with the novel coronavirus have died in the past 24 hours, with the death toll reaching thus 1,523, informs the Strategic Communication Group. "Between 21.06.2020 (10.00 am) - 22.06.2020 (10.00 am) there have been recorded 11 deaths (6 men and 5 women) of patients infected…