Un bărbat din Cristelec a murit în urma unui incendiu Dispeceratul Isu-Ambulanta a fost anuntat, joi seara, despre producerea unui incendiu la o casa din localitatea Cristelec. La fata locului s-a deplasat o echipa a Sectiei de pompieri Simleu Silvaniei, pentru intervenție. Din nefericire, pompierii au gasit proprietarul, un barbat de 53 de ani, decedat. Cauza probabila de incendiu a fost fumatul in locuri nepermise sau neizolate corespunzator. Incendiul s-a soldat și cu pagube materiale – bunuri, aparatura electrocasnica dar și distrugerea unei parți din imobil. Polișia desfașoara cercetari pe marginea acestui caz, fiind deschis un dosar de moarte… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol: magazinsalajean.ro

