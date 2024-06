Procurorii europeni investigheaza fraudarea banilor alocați in cadrul Proiectului “Dezvoltare locala in cadrul municipiului Ramnicu Sarat prin reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie și excluziune sociala” derulat la Ramnicu Sarat. Acest proiect a beneficiat de o finanțare de 3 milioane prin POR 2014-2020, bani accesați prin GAL “Sus Ramnicul”. Managerul proiectului a […] The post Frauda cu fonduri europene la Ramnicu Sarat investigata de Parchetul European appeared first on Puterea.ro .