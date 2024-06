Stiri pe aceeasi tema

Traficul feroviar este oprit intre statiile Beclean pe Somes si Sintereag (linia CF Beclean pe Somes – Deda), pentru indepartarea unor arbori rupti de vant...

- Compania Nationala de Cai Ferate ldquo;CFR" SA informeaza ca traficul feroviar este oprit la aceasta ora intre statiile Beclean pe Somes si Sintereag linia CF Beclean pe Somes Deda pentru indepartarea unor arbori rupti de vand si cazuti pe linia de contact.Reprezentantii companiei transmit ca personalul…

- O persoana a fost lovita mortal de tren, luni, 13 mai, in jurul orei 8.30, intre statiile Basarabi si Dorobantu, pe magistrala 800 Bucuresti Nord - Constanta. Traficul, restrictionat inițial pe un fir de circulatie, a fost reluat in condiții normale dupa aproximativ o ora și jumatate, a transmis Compania…

- UPDATE – Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca traficul feroviar pe firul II Chiajna – Gradinari a fost reluat la ora 9:23, cele 5 trenuri de calatori care au stationat temporar in garile adiacente fiind reinscrise treptat in circulatie. Urmatoarele 5 trenuri de calatori – IR 1591 (Bucuresti…

- Traficul feroviar intre stațiile Beclean pe Someș și Coldau se desfașoara doar pe firul 2, dupa ce un autocamion a rupt un stalp de susținere a liniei de contact la o trecere la nivel cu calea ferata.

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA anunta, miercuri, ca traficul feroviar intre statiile Zoita si Ramnicu Sarat se desfasoara doar pe firul II, din cauza deraierii unui vagon cisterna din compunerea unui tren privat de marfa

- COMUNICAT DE PRESA Vagon de marfa deraiat intre statiile Zoita si Ramnicu Sarat, fara blocarea traficului feroviar Bucuresti, 13 martie 2024Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca traficul feroviar intre statiile Zoita si Ramnicu Sarat se desfasoara doar pe firul II, din cauza deraierii…

- Traficul feroviar este oprit, joi seara, intre stațiile Lunca Bradului și Rastolița. Se intervine cu o drezina pantograf pentru indepartarea unui arbore cazut pe firul de contact, anunța Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA.