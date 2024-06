Modernizare la frontieră: Scannere ultra-moderne instalate la punctele vamale din România Verificarile la granițele Romaniei s-au intensificat odata cu instalarea unor echipamente ultra-moderne in multe puncte de trecere a frontierei. Grație celor mai noi tehnologii, fiecare detaliu va fi scanat cu meticulozitate. Doua scannere noi au fost deja puse in funcțiune la Biroul Vamal Albița. Marți, reprezentanții Ministerului Finanțelor au anunțat ca, la doar doua saptamani […] The post Modernizare la frontiera: Scannere ultra-moderne instalate la punctele vamale din Romania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceste doua scanere, plasate in Biroul Vamal Albița, vor permite un control vamal mai rapid și mai precis al bunurilor aflate atat in camioane, cat și in mijloacele de transport persoane. Unul este relocabil și va fi utilizat pentru controlul autoturismelor, in vreme ce al doilea este o noutate, fiind…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a informat miercuri ca, in ultimele 24 de ore, nu s-a permis intrarea in tara a 38 de cetateni straini care nu indeplineau conditiile prevazute de lege si nu s-a permis iesirea a sapte cetateni romani din diferite motive legale. Potrivit unui comunicat…

- Perioada sarbatorilor de Paști este una aglomerata pentru Poliția de Frontiera, dar și pentru Serviciul Vamal, avand in vedere creșterea traficului in multe puncte de trecere și riscul creșterii timpilor de așteptare la frontiera. Experiența din anii anteriori și datele statistice arata ca, in perioada…

- Romania va deschide un nou punct de frontiera cu Bulgaria la Giurgiu, spre Ruse. Acesta va fi in regim de bac, activitate de care se va ocupa o firma din Zimnicea. Potrivit unei Hotarari de Guvern, noul nou punct de frontiera cu Bulgaria de la Giurgiu va fi in regim de bac pentru transportarea vehiculelor…

- Migrația ucrainienilor prin Republica Moldova catre Romania și celelalte țari europene a devenit un fenomen infracțional in continua creștere, intr-o singura zi, marți, 16 aprilie, Poliția de Frontiera din Republica Moldova anunțand capturarea membrilor a doua filiere de trafic de migranți. Polițiștii…

- Peste 150.000 de romani și straini au trecut prin punctele de frontiera din Romania cu puțin peste 48.000 de mijloace de transport, miercuri, 20.03.2024. In urma statisticilor oferite de INS, la nivelul țarii au intrat nu mai puțin de 7.584.637 cetațeni ucraineni in perioada februarie 2022-martie 2024.…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a anunțat joi ca Bruxelles-ul a aprobat acordarea a 204 milioane de euro nerambursabili din Fondul de Modernizare. Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) anunța asigurarea finanțarii nerambursabile europene din Fondul de Modernizare(FM) a propunerii de…