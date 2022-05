Un barbat de 50 de ani din Braila a fost accidentat mortal de un tren de marfa, joi noaptea, in zona Podului rutier Vulpea din municipiu, evenimentul fiind anuntat prin numarul de urgenta 112. Politistii Biroului Judetean de Politie Transporturi s-au deplasat la fata locului si au stabilit faptul ca „un barbat in varsta de 50 de ani, din Braila, aflandu-se in proximitatea caii ferate din zona strazii Chisinau, sub podul rutier Vulpea, ar fi intrat in gabaritul liniei trenului de marfa ce se deplasa din directia Faurei catre Braila si a fost lovit frontal de acesta”. La fata locului s-au prezentat…