Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane, au terminat urmarirea penala-n cazul unui barbat din Ocnița, dupa ce a violat-o pe fiica de 12 ani a concubinei sale, care a lasat-o temporar in grija lui.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane, au terminat urmarirea penala-n cazul unui barbat din Ocnița, dupa ce a violat-o pe fiica de 12 ani a concubinei sale, care a lasat-o temporar in grija lui.

- Un barbat in varsta de 36 de ani si doua femei cu varste de 18, respectiv 24 de ani, din Siria, au fost depistati de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incercau sa intre ilegal, in Romania, prin PTF Giurgiu, cu documente de identitate bulgaresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii hunedoreni dupa ce ar fi violat si ar fi omorat o femeie in varsta de 87 de ani, imobilizata la pat, anunța news.ro.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui…

- O femeie din Alba care a mințit ca nu știa ca soțul ei și-a violat propria fiica a fost condamnata. Ce pedeapsa a primit O femeie, o mama din Alba, a fost trimisa in judecata pentru marturie mincinoasa, dupa ce a a mințit in fața magitaților și a spus ca nu a știut ca soțul sau și-a violat propria fiica. …

- Doua femei din Bihor, care au pus la cale uciderea sotului uneia dintre ele pentru a-si putea continua relatia amoroasa, au fost trimise in judecata. Procurorii l-au trimis in judecata si pe cel care l-a ucis pe barbat, in schimbul sumei de 40.000 de lei. Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor a transmis,…