- Ieri, 07 octombrie, polițiștii din Baia Sprie, au pus in executare un Mandat de Executare a Pedepsei Inchisorii emis de catre Judecatoria Baia Mare, pe numele unui barbat de 31 de ani din Baia Sprie. Acesta a fost condamnat la un an, trei luni si 340 de zile, pentru comiterea infractiunii de furt calificat.…

- Un barbat condamnat de Tribunalul Giurgiu la 10 ani si 10 luni inchisoare pentru trafic de droguri a fost prins, joi dimineata, dupa ce a fugit pe acoperisurile caselor invecinate, in Sectorul 5, de politistii care venisera sa puna in aplicare mandatul de executare. Politisti din cadrul…

- Un barbat de 23 de ani, din Giurgiu, condamnat la 7 ani de inchisoare, la finalul lunii martie, pentru trafic de minori a fost gasit, joi, de polițiști, in Capitala, potrivit Mediafax. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu,…

- Un barbat in varsta de 26 de ani, dat in urmarire nationala in baza unui mandat de executare a unei pedepse cu inchisoarea, a fost depistat, vineri, de politisti dupa ce a provocat scandal la o stana din comuna Padureni, unde se ascundea, potrivit agerpres.ro. "O patrula din cadrul Sectiei…

- Un barbat de 49 de ani, din Targu Mureș, care a acroșat un biciclist de 18 ani pe o șosea din Aiud și a parasit locul accidentului fara incuviințarea organelor de poliție a fost condamnat la 2 ani de detenție de catre magistrații Judecatoriei Aiud. „In actul de sesizare, s-a reținut sub aspect factual…

Cel in cauza a fost incarcerat in Penitenciarul Oradea

- Ieri, 29 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, au depistat un barbat de 34 de ani din Baia Mare, pe numele caruia Judecatoria Baia Mare a emis mandat de executare a pedepsei inchisorii pentru comiterea infracțiunii de conducere unui vehicul fara permis de conducere și conducerea…

- In baza activitaților informativ-operative, luni, 12 iulie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul Grupei Canine din cadrul Serviciului de Ordine Publica au identificat pe strada Iuliu Maniu din municipiu un barbat de 67 ani, care avea asupra sa 2.200 fire de…