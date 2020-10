Stiri pe aceeasi tema

- Steaua lui Donald Trump de pe Hollywood Boulevard din Los Angeles a fost din nou vandalizata. Potrivit mass-media americane, suspectul purta costumul lui Hulk, supereroul din universul Marvel cunoscut pentru forta sa incredibila, relateaza News.ro.Incidentul a avut loc vineri dimineata si…

- Pentru ca a vrut sa se impace cu fosta concubina spargandu-i usa, un tanar din Tecuci s-a ales cu dosar penal pentru distrugere si violare de domiciliu. Jandarmii l-au scos cu forta din locuinta femeii.

- O persoana inarmata a atacat cu focuri de arma doi adjuncti ai serifului din comitatul american Los Angeles in timp ce acestia se aflau sambata noaptea intr-o masina a politiei, transmite Reuters. Imagini ale atacului surprinse de o camera de supraveghere au fost difuzate de catre departamentul serifului.…

- Un tanar de culoare a fost impușcat mortal, luni dupa-amiaza, de politistii departamentului serifului din comitatul Los Angeles. Incidentul din sudul metropolei a declanșat ample proteste, relateaza marti CNN.

- O noua runda de confruntari intre Donald Trump si democrati s-a iscat dupa noi violente in orasul liberal Portland si caravane ale suporterilor presedintelui american s-au inclestat cu protestatari BLM. Un adept al gruparii de dreapta Patriot Prayer a fost impuscat in circumstante inca neeleucidate.

- Actorul Chadwick Boseman, devenit un star de talie mondiala dupa ce a interpretat rolul principal masculin in filmul cu supereroi "Black Panther", inspirat din universul benzilor desenate Marvel, a murit la varsta de 43 de ani la finalul unei lupte de patru ani cu cancerul de colon, potrivit unui anunt…

- Presedintele american Donald Trump a iertat un fost jefuitor de banci care a infiintat o fundatie pentru reabilitarea fostilor detinuti. S-a intamplat in cea de-a doua zi a Conventiei Nationale Republicane.

- Jucatorii si antrenorii echipelor de baschet Utah Jazz si New Orleans Pelicans, impreuna cu arbitrii meciului de deschidere a sezonului in NBA, castigat de Jazz, scor 106-104, au pus un genunchi in pamant in timpul imnului Statelor Unite, joi, pentru a protesta impotriva injustitiilor rasiale.Conform…