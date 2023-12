Actorul Tom Wilkinson a încetat din viață. „A murit subit acasă”

Actorul britanic Tom Wilkinson, cunoscut pentru rolurile din The Full Monty, Shakespeare In Love sau The Best Exotic Marigold Hotel, a murit la vârsta de 75 de ani. Tom Wilkinson a murit sâmbătă, acasă, alături de soția și familia sa, se arată într-un comunicat… [citeste mai departe]