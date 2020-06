Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Teleorman au fost sesizați, duminica, de catre un barbat din comuna Mereni, sat Merenii de jos, despre un conflict la o familie din localitate. La fața locului, polițiștii au gasit o femeie de 39 de ani, injunghiata mortal, o fetița de un an și trei luni ucisa prin asfixiere, iar intr-o…

- Joi, in jurul orei 13.40, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Bogdan Voda au intervenit la un accident rutier produs de un barbat care s-a rasturnat cu un ATV in timp ce il conducea pe un camp, in locul numit Varful Ciresului, de pe raza localitatii Stramtura. Ajunsi la fata locului, politistii…

- Suparata și deranjata de faptul ca fetița sa in varsta de patru ani facea galagie, o tanara din localitatea Medgidia, județul Constanța a pus mana pe un cuțit și și-a injunghiat copilul, apoi a plecat de acasa. Femeia a fost depistata de poliție ratacind pe strazi. Incidentul a fost inregistrat in cursul…