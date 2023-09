Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal la Alba Iulia, in cartierul Paclișa. Un barbat a decedat, prins sub un tractor Un barbat și-a pierdut viața intr-un accident petrecut sambata dupa-amiaza, pe un drum forestier in cartierul Paclișa al municipiului Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre un barbat de 55 de ani.…

- Tragedie in Alba Iulia: Un barbat a decedat dupa ce s-a rasturnat cu un tractor, pe un drum forestier din Paclișa Tragedie in Alba Iulia: Un barbat a decedat dupa ce s-a rasturnat cu un tractor, pe un drum forestier din Paclișa Un barbat din Alba a avut parte de un sfarșit tragic, sambata, 23 septembrie,…

- ACCIDENT la Ocoliș: Un barbat de 79 de ani a DECEDAT, dupa ce s-a rasturnat cu utilajul agricol pe care il conducea ACCIDENT la Ocoliș: Un barbat de 79 de ani a DECEDAT, dupa ce s-a rasturnat cu utilajul agricol pe care il conducea In cursul zilei de sambata, 9 septembrie, un accident nefericit a avut…

- Pompierii au intervenit in cazul unui utilaj agricol rasturnat in comuna Șotanga, sat Teiș. Pentru gestionarea situației de urgența a intervenit Detașamentul Targoviște cu o autospeciala de intervenție, iar SAJ DB cu un echipaj. La fața locului o persoana a necesitat ingrijiri medicale. Concomitent…

- Accident forestier in zona Zimbrului din Vișeu de Sus. Din primele informații se pare ca o persoana s-a rasturnat cu tractorul. Nu se știe deocamdata daca victima a supraviețuit, la fața locului fiind prezenți polițiștii, dar și echipajele de prim ajutor. Vom reveni Dragoș HOJDA The post VIȘEU DE SUS…

- Un barbat s-a rasturnat cu tractorul in timp ce se indrepta spre padure, in comuna Godeni. Echipajul SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Campulung a intervenit pentru acordarea ingrijirilor medicale barbatului in varsta de 42 de ani. Citește și Șoferul care a intrat in gard…

- Un barbat de 49 de ani a decedat, dupa ce autocamionul pe care il conducea a cazut intr-o cariera de la o inalțime de 10 metri și s-a rasturnat. Cazul a avut loc astazi, ora 11:33, in localitatea Faurești din municipiul Chișinau.

- Necazuri și mai mari pentru tanarul din satul Blidari, care s-a rasturnat vineri seara cu tractorul, pe raza comunei Cobia! Pe langa leziunile suferite in urma violentului accident, barbatul de 32 de ani este, acum, cercetat și de polițiști pentru savarșirea mai multor infracțiuni. Potrivit oamenilor…