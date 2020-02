Un bărbat de 41 de ani din Vințu de Jos a decedat, după ce a fost lovit de o bucată de lemn într-o pădure din comună Un barbat din comuna Vințu de Jos a decedat, in timp ce transporta un arbore, din care s-a desprins o bucata de lemn, lovindu-l in cap. Un barbat de 41 de ani, din comuna Vințu de Jos a decedat dupa ce a fost lovit in zona capului de un lemn in timp ce se afla intr-o padure de pe raza comunei. Se pare ca, in cursul zilei de azi, 8 Februarie 2020, in timp ce tracta un arbore cu un cal, a fost lovit de o bucata de lemn care s-a desprins din acesta. In cauza cercetarile continua sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. FOTO: ARHIVA Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

