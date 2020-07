Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de aproximativ 42 de ani, din Brasov, s-a inecat, joi, la Costinesti, el fiind scos inconstient din apa, iar cadrele medicale i-au facut manevre de resuscitare, fara succes insa, relateaza News.ro.CItește și: Apar informații noi despre accidentul mortal soldat cu patru decedați:…

- Salvatorii au fost chemati pentru degajarea unei bucati de beton ce este pe cale sa cada de la etajul al treilea al unui bloc situat pe aceasta strada.Echipajele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitate in urma cu scurt timp sa intervina pe strada Matei…

- Sapte persoane, printre care si patru copii, s-au aflat in pericol de inec, miercuri, la Mangalia, iar dintre acestea un adult se afla in stare grava, fiind resuscitat de catre cadrele medicale. In ciuda eforturilor depuse, el nu a mai putut fi salvat. Barbatul avea 47 de ani si era din judetul Cluj.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru salvarea mai multe persoane in pericol de inec, pe plaja Laguna din Mangalia. Acolo s-au deplasat doua ambulante SMURD B, doua ambulante ale Serviciului Judetean…

- Un barbat de aproximativ 50 de ani a fost vazut de salvamari plutind in mare la Eforie Nord, joi dupa-amiaza, fiind scos la tarm, iar cadrele medicale i-au facut manevre de resuscitare, fara succes insa.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, in statiunea…

- Copilul disparut joi in Marea Neagra, a fost gasit astazi. El a fost scos de catre salvamari si de scafandrii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea la mal. Mesaj de condoleante"Nu avem cuvinte sa ne plangem durererea Dumnezeu sa te odihneasca, copil frumos Drum lin catre stele…

- Baiatul ar fi fost vazut ultima data in aceasta dimineata.Momente tensionate si pe plaja din Costinesti, unde salvamarii si echipajele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea cauta un tanar de 19 ani, disparut in apele marii. Din primele date, baiatul ar fi fost vazut…