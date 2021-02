Un bărbat care își pierduse copilul și-a luat avertisment de la poliție, pentru că nu l-a supravegheat Un barbat din Tulcea, care a alertat poliția pentru ca baiețelul sau de 8 ani nu era de gasit, și-a luat avertisment de la poliție, deoarece legea spune ca toți copiii de pana la 16 ani trebuie supravegheați. Barbatul si-a dat disparut copilul vineri, in jurul orei 17.15, iar in urma sesizarii, toate patrulele […] The post Un barbat care iși pierduse copilul și-a luat avertisment de la poliție, pentru ca nu l-a supravegheat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

