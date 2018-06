Un barbat seropozitiv, care ar fi infectat in mod deliberat cu virusul HIV peste 200 de partenere sexuale, a fost arestat in Italia, informeaza joi DPA. Purtatorul de cuvant al politiei din Ancona, un oras italian de pe coasta estica a Adriaticii, a declarat joi pentru DPA ca un barbat de 35 de ani pe nume Claudio Pinti a fost arestat in urma cu doua zile. Desi fusese diagnosticat ''de cel putin 11 ani'', nu a luat masurile de precautie necesare si nici nu si-a avertizat partenerele despre starea sa de sanatate, potrivit politiei din Ancona. Cand politistii l-au arestat, Pinti…