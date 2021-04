Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, la intersectia Calea Motilor cu B-dul Horea din Alba Iulia, un mopedist a cazut si a suferit leziuni corporale, cel mai probabil usoare. Victima a fost transportata la spital iar in urma testarii mopedistului cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,86 mg/l alcool pur in aerul expirat.…

- Un posibil accident de munca s-a petrecut in cursul acestei dimineți de astazi, 22 aprilie 2021, in Municipiul Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, acesta s-a produs in urma cu cateva minute la o societate comerciala situata in zona industriala a municipiului Alba Iulia (Drumul Drambarului). Un barbat de…

- Scene violente pe o strada din Constanța. Un barbat de 45 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost impușcat cu un pistol cu bile. Totul s-a intamplat seara trecuta, in timpul unui scandal in care era implicat fiul sau.

- CHIȘINAU 5 mart - Sputnik. Un barbat de 34 de ani s-a ales cu numeroase leziuni dupa ce a fost ranit cu un cuțit de catre un amic de-al sau. © Sputnik / Mihai CarausTragedie in Chișinau: Un bebeluș a cazut in gol de la etajul noua - Video Totul s-a intamplat joi seara, in jurul orei 20:50,…

- Ieri, 8 februarie 2021, in jurul orei 16.50, polițiștii rutieri din Alba Iuia l-au depistat pe un barbat de 53 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Moților din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…