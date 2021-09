Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de aproximativ 50 ani, fost cadru al Ministerului Afacerilor Interne s-ar fi sinucis. Acesta s-a aruncat in fantana. Din nefericire, acesta s-a inecat. Medicii au incercat sa-l resusciteze, dar a fost declarat decesul. Acesta a fost vazut de catre o vecina in jurul orelor 11-12…

- Medicii trag un semnald e alarma populației cu privire la ințepaturile de insecte pentru ca pot fi fatale. S-a declarat decesul unui barbat de 40 de ani care a intrat in șoc anafilactic dupa ce a fost ințepat de albina. La ora 10:35 s-a primit o solicitarea de a interveni in comuna Ion Neculce la un…

- De frica sa nu se imbolnaveasca de covid, un barbat in varsta de 55 de ani a luat timp de un an paracetamol si algocalmin fara a cere sfatul medicilor. Acesta a ajuns la spital in stare grava cu insuficienta renala acuta. „Este vorba despre un barbat de 55 de ani care a fost internat in secția de nefrologie…

- Politistii Biroului Rutier Iasi efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si conducerea unui auto sub influenta alcoolului sau a altor substante. Un barbat, de 33 ani a fost retinut. Din cercetarile efectuate pana in prezent,…