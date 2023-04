Stiri pe aceeasi tema

- Responsabilii cu protectia faunei salbatice din Australia cauta in continuare un crocodil care a atacat in weekend un barbat in extremitatea nordica a statului Queensland, informeaza luni 1news.co.nz.

- Un barbat din Colțești a reușit sa cultive niște lamai impresionante, care ajung pana la 900 de grame. Fructele provin din livada sa proprie, pe care o ingrijește cu mare grija. Ioan Szakacs, a reușit sa obțina aceste lamai uriase dupa ce a experimentat diferite metode de ingrijire a plantelor și a…

- O romanca a trait dezamgirea vieții ei, dupa ce a fost inșelata cu 20.000 de euro de un barbat pe care nu il cunoștea. Chiar daca cei doi nu erau nici macar prieteni, inșelatorul a reușit sa obțina banii de la femeie printr-o metoda inedita.

- Un barbat dintr-o comuna din Pitești, județul Argeș, a reușit sa pacaleasca cinci femei, spunand ca le iubește, pentru a le lasa fara bani și bijuterii. Poveștile de dragoste care pareau desprinse din filme erau trase la indigo și incepeau in mediul online, atunci cand erau abordate de barbat pe Facebook.

- La data de 23 aprilie 2022, aflandu-se in locuința conjugala, pe fondul unor discuții contradictorii purtate cu persoana vatamata, referitoare la arderea unor cozonaci pe care victima ii pregatise cu ocazia sarbatorilor pascale, suspectul a devenit agresiv la adresa soției sale, pe care a imbrancit-o…

- Sindicatul Europol a explicat cum a reușit un barbat din Calarasi sa fure masina unui echipaj de Poliție, in timp ce intervenea la un scandal in care erau implicate 15 persoane. ”Autospeciala” avea probleme cu bateria si, pentru a nu ramane in drum, polițiștii lasau motorul pornit.