Stiri pe aceeasi tema

- Minunea s-a intamplat atunci caci artistul și-a revenit miraculous, așa spera sa se intample și acum familia sa. Mai ales ca artistul nu a ajuns la spital in stare grava, doar cu oboseala și tuse. „Speram sa iasa testul negativ cat de curand zilele acestea si sa poata sa se intoarca acasa. Nu este…

- Germania a inregistrat 962 de decese asociate infectiei cu noul coronavirus in 24 de ore, un nou record, a anuntat miercuri Institutul Robert Koch (RKI) de boli infectioase din Berlin, relateaza DPA.

- Grupul de Comunicare Strategica anunța un nou record. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.472. Dintre acestea, 1.280 sunt internate la ATI, transmite GCS.

- Statele Unite, care de mai multe saptamani se confrunta cu o recrudescenta a pandemiei, au deplans marti peste 2.500 de morti din cauza coronavirusului in 24 de ore, un record de la sfarsitul lui aprilie, potrivit datelor raportate de universitatea americana Johns Hopkins, citate de AFP. Tara a inregistrat…

- Unul dintre cele mai vechi targuri de Craciun din lume, cel din orasul german Dresda, a fost si el anul acesta "victima" pandemiei de COVID-19, relateaza vineri dpa, potrivit AGERPRES. "Striezelmarkt" din Dresda, estul Germaniei, nu va fi organizat in acest an din cauza numarului mare de infectari…

- In Italia, de la inceputul epidemiei au fost cel puțin 1.107.303 de persoane infectate. In ultimele 24 de ore sunt 40.902 noi contaminari. In total au murit 44.139 de bolnavi, din care in ultimele 24 de ore 550.Este record la cazurile noi, fiind depașit varful din 7 noiembrie, cand erau 39.811 noi contaminari.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ultimul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore a fost inregistrat un nou record in ceea ce privește pacienții care au murit din cauza COVID-19. „Pana astazi, 11 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 324.094…

- Asociatia Events For Tourism a anuntat, luni, ca suspenda organizarea Targului de Craciun din acest an pe fondul cresterii alarmante a numarului imbolnavirilor cu SARS-COV-2, incidenta cazurilor la nivelul municipiului resedinta fiind de 6,03 cazuri la mia de locuitori. "Stim ca va asteptati ca dintr-o…