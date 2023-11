Stiri pe aceeasi tema

- In 2015, David Hole facea o cercetare in Parcul Regional Maryborough, in apropiere de Melbourne, Australia. Inarmat cu un detector de metale, el a descoperit ceva ieșit din comun - o piatra roșiatica foarte grea, care se afla in niște argila galbena.

- Kevin și Andrea Griffin, un cuplu care a caștigat o casa de 2,7 milioane de dolari in apropiere de Melbourne, Australia, spun ca sunt furioși din cauza ca fostul proprietar ar fi luat cu ele toate obiectele decorative și mobilierul de lux din casa inainte sa plece, potrivit Insider.

- Incidentul a avut loc intr-o casa din Tullinge, o localitate din zona metropolitana Stockholm. Doua persoane au fost arestate fiind banuite de implicare in acest caz, relateaza The Local și Agerpres care citeaza DPA.Potrivit postului public de radio, atacul a vizat rudele unui individ avand legaturi…

- Un barbat in varsta de 45 de ani este documentat de oamenii legii dupa ce ar fi incercat sa introduca ilegal in țara mai multe telefoane mobile, care ar valora circa 14.000 de euro. Astfel, potrivit Serviciului Vamal, cazul a fost inregistrat la PTF Leușeni. La vama s-a prezent un barbat care se afla…

- Sambata seara, in jurul orei 22.00, jandarmii constanteni au intervenit pentru a imobiliza un barbat inarmat si recalcitrant care atacase cu un cutit un grup de persoanePotrivit Jandarmeriei Romane, in timp ce asigurau masurile de ordine publica la un concert din Piata Ovidiu, jandarmii din cadrul Inspectoratului…

- Un barbat din Australia și-a inscenat propria rapire pentru a petrece o noapte cu amanta. Soția lui a fost cea care a sunat la poliție și a aflat adevarul. Autoritațile au facut toate operațiunile de cautare și l-au prins pe barbat in flagrant. Paul Iera risca 7 ani de inchisoare.

- Rupert Murdoch și-a anunțat retragerea din funcția de președinte al Fox Corp și News Corp, la capatul a șapte decenii in care a creat un imperiu media care se intinde din Australia pana in Statele Unite, relateaza CNN, Reuters și The Guardian.Vestea vine la cateva luni dupa ce Murdoch, in varsta de…

- Un barbat din Australia a incercat sa dea in judecata un spital din Melbourne, cerand despagubiri de aproape 650 de milioane de dolari pentru daune psihologice. El a susținut ca a fost „incurajat” sa-și vada soția nascand prin cezariana și ca a ramas cu o „boala psihotica” in urma acestei experiențe,…