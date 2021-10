Un bărbat a murit în garaj, surprins de un incendiu Un barbat, de 56 de ani, din Galati, a fost gasit decedat, duminica, intr-un garaj. Tragicul eveniment s-a produs dupa ce autoturismul aflat inauntru a luat foc, scrie Agerpres . Potrivit sursei citate, pompierii militari au intervenit cu doua autospeciale la un incendiu declansat la un garaj in care se afla un autoturism. La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta cu violenta la partea din fata a garajului. Incendiul a fost localizat si lichidat in limitele gasite. Dupa lichidarea incendiului, in partea din spate a autoturismului a fost descoperit corpul neinsufletit al unui barbat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

