Un bărbat a mers cu trotineta electrică până la Lețcani. Când a rămas fără baterie, a lăsat-o pe marginea drumului Un barbat a mers cu o trotineta electrica din municipiul Iași, pana la Lețcani. Acesta a parcurs in jur de 20 de kilometri, iar cand mijlocul ecologic de transport a ramas fara baterie, ieșeanul a abandonat-o pe marginea drumului și și-a continuat traseul. Trotineta a fost „recuperata” de un echipaj de poliție din zona. Reamintim ca inca de la implementarea acestui proiect cu mijloacele de transport ecologice, ieșenii și-au aratat adevaratul grad de civilizație pe care in dețin. Astfel, in weekend doua trotinete au fost surprinse plutind pe apa Ciricului și in Bahlui. Imaginile au devenit virale,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

