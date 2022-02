Un bărbat a furat o geantă, amenințând o femeie cu pistolul Ieri, calatorii care se aflau in tren sau in stația Prenestina de langa Roma au crezut ca sunt spectatori la realizarea unui film de acțiune. Caci, așa alerga un barbat cu un pistol in mana, printre șinele de cale ferata, cu poliția dupa el, in timp ce o doamna in varsta țipa speriata pe peron. Ce se intamplase, de fapt? Barbatul, vazand-o pe femeie singura și imbracata bine, și-a tras pe fața doua maști chirurgicale, dar și o palarie neagra ca sa nu fie recunoscut, și a scos un pistol pe care i l-a pus femeii la tampla. Geanta sau viața, i-ar fi spus. Ingrozita, femeia n-a putut sa reacționeze.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

