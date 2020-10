Stiri pe aceeasi tema

- Un al treilea barbat implicat in atacul asupra consulului general al Romaniei la Miami, Mircea Ghinea, care a avut loc in 17 septembrie pe o strada din sectorul 1 al Capitalei, a fost reținut luni de polițiști. Alți doi suspecți au fost deja arestați preventiv.Potrivit Poliției Capitalei,…

- Ieri, 23 septembrie 2020, in jurul orei 20.00, pe DJ 107H, pe raza comunei Ighiu, o femeie de 68 de ani, din comuna Craiva, in timp ce se deplasa regulamentar pe partea carosabila a fost acroșata de un autoturism, condus de un barbat de 45 de ani, din Alba Iulia. In urma accidentului rutier, femeia…

- Aseara, polițiștii din Sisești au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a fost gasit decedat in padurea din apropierea Varfului Mogoșa. Articolul Grav accident de munca. Un barbat a decedat strivit de un copac apare prima data in Someșeanul.ro .

- La data de 2 septembrie 2020, polițiști de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș l-au identificat pe un tanar de 29 de ani, din comuna Cut, județul Alba, ca și persoana banuita de furtul sumei de 10.500 de lei, fapta sesizata poliției, la data de 25 august 2020, de un tanar de…

- Sambata, 15 august 2020, in jurul orei 13.40, pe DJ 107F, pe raza localitații Razboieni, un barbat de 62 de ani, din Campulung Moldovenesc, județul Suceava, in timp ce conducea un autoturism, ar fi efectuat o manevra de depașire neregulamentara și a acroșat un autoturism, condus de un barbat de 65 de…

- Sindicatul Europol a publicat, vineri seara, imagini cu un barbat lovit de o masina, intr-un conflict cu mai multe persoane la Murgeni, județul Vaslui. Trece și o masina de Politie prin zona, care pleaca, in vreme ce scandalagiii aruncau cu pietre catre autoturismele din trafic. ”Barbat lovit din plin…

- Oamenii legii din cadrul Poliției Municipiului Craiova au efectuat patru perchezitii in Craiova si una in comuna Osica, judetul Olt, la locuințele unor persoane banuite de comiterea mai multor infracțiuni. Actiunea a avut loc in cursul acestei zile. La domiciliul unui barbat de 60 de ani, din Craiova,…

- Zeci de mașini și case au fost efectiv ciuruite de bucațile de gheața, iar hectare intregi de culturi agricole au fost distruse. Seara trecuta, localitatea Dolhasca a fost vizata de o avertizare cod roșu de vreme severa. Localnicii au filmat in timpul furtunii și au postat imaginile pe Facebook. Oamenii…