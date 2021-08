Un bărbat a fost salvat din apele irlandeze de "alerta" delfinilor Un barbat care fusese dat disparut de aproape 12 ore dupa ce plecase sa înoate pe coasta irlandeza a fost salvat dupa ce echipajul unei barci de salvare a fost atras de agitația unui grup de delfini, relateaza BBC.

Voluntarii de la Royal National Lifeboat Institution l-au vazut pe barbatul epuizat printre delfini în apropiere de plaja Castlegregory din comitatul Kerry.

Ecologiștii i-au identificat pe delfini ca fiind specimene de delfin cu bot gros.

Cautarea a început dupa ce hainele barbatului au fost sesizate pe plaja.

Echipele RNLI și a pazei de coasta au efectuat

Sursa articol: hotnews.ro

