Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat, duminica, la Moscova, dupa ce a injunghiat doua persoane intr-o biserica ortodoxa din nord-estul capitalei ruse, au anuntat autoritatile locale, care deocamdata nu au evocat o pista terorista. "Politia a arestat un barbat in varsta de 26 de ani, din regiunea Lipetk (la sud…

- Politia britanica a impuscat un barbat in Streatham, in sudul Londrei, in ceea ce a calificat drept un incident de natura terorista in care "se crede ca mai multi oameni au fost injunghiati", a anuntat duminica Politia Metropolitana, citata de Reuters, scrie Agerpres."Un barbat a fost impuscat…

- Politia nepaleza a retinut 122 de cetateni chinezi suspectati de infractiuni informatice, inclusiv la bancomate, transmite marti Reuters, din surse oficiale. Seful politiei din capitala Kathmandu, Uttam...

- Politia olandeza a anuntat sambata arestarea unui barbat suspectat ca ar fi autorul atacului cu cutit comis vineri la Haga si soldat cu ranirea a trei adolescenti, informeaza Reuters si AFP.''In urma agresiunii cu cutit comise la Grote Marktstraat, un barbat in varsta de 35 de ani a fost retinut…

- Politia britanica a anuntat ca fortele sale au impuscat vineri un barbat intr-un incident pe Podul Londrei, incident pe care il trateaza ca pe unul terorist, transmite Reuters. ‘In acest stadiu, circumstantele referitoare la incidentul de pe Podul Londrei raman neclare’, a transmis politia pe Twitter.…

- Politia londoneza a anuntat ca a fost chemata in urma unui incident pe Podul Londrei, soldat cu injunghierea unor persoane, si ca un suspect a fost retinut, transmite Reuters. De asemenea au fost trase focuri de arma, iar o publicație londoneza susține ca o persoana ar avea material exploziv asupra…