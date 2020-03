Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus care provoaca COVID 19 este o noua infectie virala din categoria coronavirusurilor, ce nu era identificata anterior. Virusul care cauzeaza infectia cu COVID 19 nu este acelasi cu coronavirusurile care circula in mod comun in populatie coronavirusurile comunitare , care cauzeaza boli…

- Aproximativ 660 de militari si 230 de mijloace tehnice au actionat, in Bucuresti si in tara, de miercuri pana joi la ora 16,00, in 95 de misiuni de patrulare in comun cu fortele Ministerului de Interne, pentru intarirea prezentei la frontiera, transport echipamente medicale, instalare corturi pentru…

- FARA DISCERNAMANT…Primul iresponsabil oficial, din zona Barlad, care nu a respectat izolarea la domiciliu, a fost identificat la Zorleni. Omul a fost gasit plimbandu-se prin comuna, la o verificare facuta de politisti printre cei izolati si a fost transportat la un centru de carantina din municipiul…

- Un barbat de 36 de ani a fost prins de jandarmi dupa ce a incercat sa fuga pe fereastra unui centru de carantina aflat in Busteni. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia au deschis dosar penal in acest caz.„La data de 21.03.

- Numarul persoanelor izolate la domiciliu la nivelul județului Buzau a crescut la peste 2.000. Situația a fost prezentata astazi, oficial, de autoritațile locale. In schimb, cifra buzoienilor aflați in carantina se menține sub 60. Forțele de ordine verifica permanent daca persoanele pentru care s-a dispus…

- Barbatul, in varsta de 34 de ani, recent intors din Italia, este cazat in centrul de carantina special constituit in tabara scolara "Codrii de arama" din localitatea Agafton, iar duminica dimineata ar fi avut o cearta cu sotia sa, anunța Agerpes.Un barbat de 34 de ani din municipiul Botosani a fost…

- Noi confruntari au izbucnit, sambata dimineata, la granita Greciei cu Turcia, in contextul in care mii de refugiati incearca sa ajunga in Grecia, iar fortele de ordine din aceasta tara...

- O femeie a murit, iar un barbat este ranit grav, dupa ce mașina in care se aflau, care circula pe un drum tehnologic din județul Arad, a fost lovita, vineri, de o locomotiva, la intersecția caii ferate Arad cu Sinnicolau Mare, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Arad, la locul accidentului au fost…