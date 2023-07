Un bărbat a dormit cu toată familia în fața IPJ Iași, de teamă să nu fie ucis de o grupare mafiotă Scene incredibile la Iasi, unde un barbat a dormit o noapte in fata IPJ Iasi de teama sa nu fie ucis. De mai multa vreme, familia acestuia si altele din comuna Motca sunt terorizate de o grupare mafiota. Din spusele barbatului, nimeni nu face nimic, pentru ca membrii acesteia i-ar avea la mana pe politistii locali. „Ce se intampla la Motca este incredibil. Am ajuns sa fim terorizati de o gasca de 7-8 indivizi. M-au amenintat, mi-au spus ca o sa-mi violeze copiii, ca o sa ma omoare. Nu stiu ce sa mai fac. Am venit la miezul noptii in fata Inspectoratului de Politie de la Iasi cu tot cu copii, de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

