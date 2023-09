Un bărbat a băut antigel după ce s-a certat cu iubita Un barbat, de 52 de ani, din Botoșani, a fost dus la spital in stare grava dupa ce a baut antigel. El a incercat sa se sinucida dupa ce s-a certat la telefon cu iubita. Angajatul unei firme de paza a auzit discuția și a sunat la 112. Incidentul a avut loc miercuri noapte intr-o zona de la marginea orașului. Paznicul, aflat intr-o mașina, l-a auzit pe barbat certandu-se, printr-un apel video, cu femeia. Dupa ce a amenințat ca se sinucide, vocea barbatului nu s-a mai auzit. Paznicul și-a aprins lanterna și s-a dus repede sa-l caute. Barbatul inghitise solutia toxica și avea spume la gura. Paznicul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

