Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin un educator a murit in urma atacului care a avut loc miercuri, 28 aprilie, asupra unei gradinițe din orașul chinez Beiliu, potrivit portalului platformei de socializare Weibo . 16 copii și un alt cadru didactic au fost injunghiați. Un barbat a intrat in unitatea de invațamant cu un cuțit in…

- Cel puțin o victima a murit in urma unui atac care a avut loc asupra unei gradinițe din orașul Beiliu din China. Un barbat a intrat in unitate cu un cuțit și a inceput sa injunghie elevii și personalul didactic.

- Showbizul romanesc e martorul unui nou cuplu, insa de data aceasta un cuplu misterios am putea spune. Alexandra Dinu a fost surprinsa in ipostaze romantice cu Ziv Tetelman, cel de care toata lumea știe ca e soțul Ralucai Sandu. Va prezentam imagini exclusive care dovedesc ca intre ei e o idila.

- Astazi, in jurul orei 14,20, polițiștii au fost sesizați prin 112 despre un scandal in familie, intr-un imobil (apartament de bloc)... The post Tragedie in vestul țarii. Dupa un scandal in familie, un barbat și-a atacat soția cu un cuțit și s-a sinucis aruncandu-se de la etajul patru appeared first…

- Barbat din Zlatna, REȚINUT pentru distrugere, instigare la distrugere și amenințare. Și-a amenințat fosta soție și i-ar fi taiat cauciucurile mașinii Polițiștii din Alba Iulia l-au reținut pe un barbat din Zlatna care este cercetat pentru distrugere, instigare la distrugere și amenințare. Și-ar fi amenințat…

- Tragedie la Cernavoda in aceasta dimineata O persoana a fost impuscata la Cernavoda, la Centrala Nucleara, la Unitatea speciala 1.La locul evenimentului se deplaseaza un elicopter SMURD si SMURD Cernavoda.Din primele informatii, acesta ar fi fost impuscat in cap.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva…

- Un tribunal din China a decis ca un barbat trebuie sa-i plateasca fostei soții compensații financiare pentru munca depusa pe durata casniciei, o decizie in premiera, dupa ce a intrat in vigoare noul Cod civil, scrie digi24.ro.Femeia urmeaza sa primeasca 50.

- Un barbat de 40 de ani care lucra sub o mașina in localitatea mureșeana Dambau, județul Mureș, a murit, sambata, dupa ce vehiculul neasigurat corespunzator a cazut peste el. Pompierii mureșeni au...