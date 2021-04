Un bar din Copenhaga le ofera clientilor un test pentru depistarea COVID-19 si o bere in timp ce asteapta rezultatul, initiativa care doreste sa contribuie la reluarea activitatii dupa luni de restrictii, informeaza Reuters.



Clientii Warpigs Brewpub platesc circa 25 de dolari pentru a fi testati intr-o cabina speciala de testare. Dupa circa o jumatate de ora, daca rezultatul testului este negativ, primesc permisiunea de a intra in local.



Initiativa face parte din sistemul ''pasaportul corona'', in cadrul caruia cetatenii pot folosi fie o aplicatie pentru…