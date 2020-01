Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 12 ani a fost accidentat de un autoturism, in timp ce traversa regulamentar o strada din municipiul Bistrița. Copilul a ajuns la spital pentru mai multe investigații și ingrijiri de specialitate. Un copil in varsta de 12 ani, din localitatea Budești, a fost accidentat de un autoturism,…

- Un accident mortal a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 5, pe strada Republicii din comuna Gilau, județul Cluj. Din primele informații, un barbat in varsta de 43 de ani, din Someșul Rece, comuna Gilau, in timp ce conducea un autoturism pe strada indicata, pe fondul neadaptarii vitezei in curba la…

- Un barbat, care a traversat neregulamentar DN 17 pe raza orașului Beclean, a fost accidentat de un autoturism. Barbatul era baut bine. Un accident rutier a avut loc in jurul orei 18.00, in orașul Beclean, cand un barbat de 42 de ani, din localitatea Bichigiu, s-a angajat in traversarea neregulamentara…

- Un barbat in varsta de 63 de ani, din comuna Capu Camplului, a ajuns joi la spital dupa ce, beat fiind, a cazut pe carosabil. Joi dupa-amiaza, in jurul orei 17,20, un barbat in varsta de 35 ani, din comuna Valea Moldovei, sat Mironu, care se afla la volanul unui autoturismul pe DJ 177C, in Capu ...

- Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care a avut loc un accident rutier pe pe D.N. 26, in localitatea Tulucesti, in urma caruia un barbat de 66 de ani a decedat.

- Un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice a fost accidentat de o masina in timp ce traversa neregulamentar.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 08.10, in timp ce conducea autoturismul pe str. Nicolae Iorga din municipiul Suceava, un localnic de 39 de ani a acrosat si ...

- Un batran de 84 de ani, care se deplasa cu o bicicleta, a fost accidentat de o masina dupa ce a virat stanga fara sa se asigire. Accidentul a avut loc luni, in jurul orei 09:50, pe DJ 209D, in localitatea Botoșanița Mare, comuna Calafindești.Un barbat de 72 ani, din comuna Gramești, afalt la ...

- O șoferița este cercetata penal, dupa ce a surprins și accidentat un barbat, pe strada 13 Decembrie , in zona unei treceri de pietoni. Șoferița, in varsta de 23 ani care circula pe strada 13 Decembrie din municipiul Brașov, a accidentat cu mașina un pieton, in varsta de 43 ani. Evenimentul rutier s-a…