Un baiat de șapte ani din localitatea Valea Grecului, județul Vaslui, a murit dupa ce a fost lovit in plin, vineri, de o mașina condusa de un jandarm aflat in timpul liber. Potrivit Antena 3, baiatul era la colindat cand a sarit de pe trotuar in fața mașinii conduse de jandarm. Barbatul in varsta de 47 […]