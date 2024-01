Stiri pe aceeasi tema

- Un școlar din Devon s-a alaturat societații selecte Mensa dupa ce a obținut un scor mai mare la un test de IQ decat Albert Einstein și Stephen Hawking. Rory Bidwell, in varsta de 12 ani, a obținut recent scorul maxim posibil pentru grupa sa de varsta, de 162 la testul Cattell III B, a raportat North…

- Testele de inteligența sunt cea mai eficienta metoda pentru a afla cat de ager ești la minte. Exista o mulțime de tipuri de astfel de teste, iar unele dintre ele presupun și folosirea unor iluzii optice, așa cum este și cazul de fața. Tu știi sa il rezolvi? Foarte puțini oameni reușesc sa iși dea seama…

- Orice problema in educație și mai ales in dezvoltarea copilului, fie ea mai mult sau mai puțin vizibila sau deranjanta pana la varsta preșcolara, devine evidenta odata ce micuțul se confrunta cu cerințele mult mai stricte ale vieții școlare. . In afara de calitatea celor "7 ani de acasa", exista o mulțime…

- In aceasta carte, Cuviosul Paisie Aghioritul dezvaluie ca unele afecțiuni aparent fara explicație pot fi rezultatul blestemelor. Cu o ințelepciune remarcabila, starețul explica cum anumite blesteme și energii negative pot avea un impact asupra sanatații noastre și pot cauza apariția unor boli aparent…

- Doctorul Catalina Margineanu, medic specialist obstetrica si ginecologie la Maternitatea Buftea, a declarat ca sunt fete de 12, 16, 17 ani care se prezinta la medic pentru a naste, iar de cele mai multe ori acestea fie nu stiu ca sunt insarcinate, fie isi ascund sarcina de familie, potrivit news.ro.”Avem…

- Doctorul Catalina Margineanu, medic specialist obstetrica si ginecologie la Maternitatea Buftea, a declarat ca sunt fete de 12, 16, 17 ani care se prezinta la medic pentru a naste, iar de cele mai multe ori acestea fie nu stiu ca sunt insarcinate, fie isi ascund sarcina de familie.”Avem paciente…

- Cu ritmul nostru de viața, condițiile precare de mediu și obiceiurile nesanatoase, problema varstei noastre psihologice devine din ce in ce mai relevanta. Te-ai gandit vreodata care este varsta ta psihologica? Afla care e varsta ta psihologica Varsta psihologica nu este doar un alt concept la moda sau…