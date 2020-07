Un avocat a răsturnat cele mai mari pedepse date vreodată pentru o afacere imobiliară investigată de DNA La 12 ani distanța de cel mai vizibil faliment imobiliar din județul Constanța, un avocat obține eliberarea oamenilor de afaceri și rejudecarea procesului Vectra care ajunsese la o sentința definitiva de 10 ani de inchisoare pentru protagoniști. Decizia a fost luata de judecatorii ICCJ intr-o cale extraordinara de atac, dupa ce oamenii de afaceri au […] The post Un avocat a rasturnat cele mai mari pedepse date vreodata pentru o afacere imobiliara investigata de DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O nunta a unei verișoare a Simonei Halep, desfașurata pe terasa unui restaurant din municipiul Constanța cu participarea a circa 200 de persoane, a fost oprita duminica seara de polițiști și jandarmi pentru ca nu erau respectate masurile de prevenire a raspandirii COVID-19. Potrivit Inspectoratului…

- Medicul specialist imunolog, dr. Radu Ciornei, este de parere ca Romania nu va avea o expansiune a bolii precum in Italia, argumentand ca rata de transmitere a virusului este peste 1, adica fiecare om infectat da boala altcuiva, dar depinde de fiecare sa mentina rata de transmitere constanta. El spune…

- Revocarea Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului, ceruta de PNL, ajunge in atenția forurilor europene, dupa ce PNL a depus, luni, la Parlament, cererea de schimbare a acesteia. Senatorul Titus Corlatean a atras atentia Comisiei pentru afaceri politice si democratie a Adunarii Parlamentare…

- Procurorii DNA l-au pus sub control judiciar pe directorul UNIFARM, Adrian Ionel, pentru luare de mita, abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influența, instigare la fals intelectual, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Potrivit procurorilor,…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) sustine ca 70% dintre hotelierii si restaurantele de pe litoral vor da faliment daca acestea nu vor putea primi clienti din data de 15 iunie. Președintele FPTR, Mohammad Murad, l-a criticat pe Ludovic Orban spunand ca nu ar ști sa faca nimic aca nu…

- Compania Nationala de Transport Aerian – TAROM anunta ca, incepand cu luna iulie, va introduce noi rute interne, care sa sustina repornirea turismului romanesc, conform unui comunicat de presa al companiei. Locuitorii din Timișoara, Cluj sau Oradea ar putea ajunge intr-o ora pana la Constanța. “Aviatia…

- Decizia Arhiepiscopiei Tomisului de a oficia in aceasta noapte Slujba de Inviere și de a oferi credinciosilor Lumina Invierii, la fel ca in noaptea de Pasti, este luata exclusiv in virtutea principiului autonomiei eparhiale si asumata integral doar de ierarh si de acest for bisericesc local, afirma…

- Turiștii care merg pe litoral ar putea fi testați de Covid-19 la intrarea in stațiuni – este o varianta pe care autoritațile constanțene o vor prezenta ministerelor, pana la deschiderea sezonului estival. Prefectul județului Constanța, George Niculescu, a declarat, marți, dupa o intalnire cu patronatele…