Avionul ucrainean a patruns pe teritoriul Romaniei prin judetul Suceava si, cel mai probabil, era burdusit cu tigari de contrabanda. A fost zarit de politistii de frontiera aflati pe sol, care au informat Fortele Aeriene. In Romania nu s-a luat nicio masura, dar Ucraina a ridicat un MIG 29 ca sa aduca aparatul de zbor […]