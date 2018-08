Stiri pe aceeasi tema

- O batrana din Italia a stat 20 de ore langa cadavrul ingrijitoarei sale. Este vorba despre o femeie originara din Republica Moldova care a murit in somn, rapusa de un infarct. Macabra descoperire a fost facuta de vecini care au fost alertați de fiica pensionarei. Plecata in vacanța, fiica batranei a…

- Bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 38 de morți. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa consulara mobila aflata la fata locului, printre persoanele decedate a fost identificat si un cetatean roman. Consulatul General al Romaniei la Torino monitorizeaza…

- Douazeci de persoane au murit sambata in Elveția dupa ce avionul de dimensiune mica in care se aflau s-a prabușit in Alpii Elvețieni, in partea vestica a muntelui Piz Segnas din regiunea Graubuenden, relateaza Reuters.Aeronava vintage era din Al Doilea Razboi Mondial și aparținea companiei…

- Doi copii si parintii lor au murit sambata in urma prabusirii unui avion de mici dimensiuni intr-o padure din regiunea Nidwalden din Elvetia, provocand un incendiu forestier care a distrus complet aeronava, relateaza Reuters. Un al doilea avion de mici dimensiuni s-a prabusit sambata in Elvetia, in…

- Cinci camioane s-au facut praf in Franta, in urma unui accident cumplit. Un sofer roman si unul ceh au murit pe loc. Imaginile de la locul impactului sunt șocante. Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza pe RCEA, la Allier, in jurul orei 17.30. Un sofer roman de 59 de ani a murit pe loc, la fel un tirist…

- Cazul Elenei Udrea, condamnata definivit la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute", dupa investigația Gazetei Sporturilor, e dezbatut interns de presa din Costa Rica. Refugiata San Jose, Elena Udrea este subiectul unei pagini din ziarul național "La Teja", sub titlul "Romanca a disparut". Articolul…

- ”Confirmam ca s-a produs un accident implicand un avion (de tip) Magnus eFusion echipat cu unul dintre motoarele noastre electrice”, a declarat pentru AFP conducerea Siemens, cu sediul la Munchen.Cauzele accidentului, care a avut loc pe 31 mai, sunt necunoscute.Grupul german a…