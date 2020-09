Stiri pe aceeasi tema

- Un zgomot puternic, care a putut fi auzit spre sfarsitul diminetii de miercuri in Paris si regiunea Ile-de-France, a fost cauzat de un avion de vanatoare care a depasit bariera sunetului, a anuntat Prefectura de Politie din capitala Frantei, citata de AFP, noteaza Agerpres. Zgomotul in cauza, auzit…

- Un avion de vanatoare francez a spart bariera sunetului in timp ce se grabea sa se alature unui avion comercial care pierduse contactul cu turnul de control, provocand un boom sonic care a zguduit Parisul și suburbiile sale, a declarat ministerul apararii, potrivit Reuters. Boomul sonic a zguduit ferestrele…

- Un zgomot puternic provocat de un avion care a spart bariera sunetului deasupra Parisului a creat temeri legate de o explozie. Dupa apariția primelor informații de presa, care vorbeau despre o explozie, Poliția pariziana a precizat pe Twitter ca sursa zgomotului este un avion de lupta.UPDATE…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a depasit bariera de 100 de goluri marcate pentru selectionata tarii sale, marti seara, in cursul meciului cistigat cu 2-0 in fata Suediei, in cadrul Ligii Natiunilor la fotbal, transmit agentiile internationale de presa, transmite agerpres.ro. Ronaldo a marcat ambele…

- Peste 100 de manifestanti s-au adunat in fata conacului lui Jeff Bezos, la Washington, si au ridicat o ghilotina la intrare, in semn de protest fata de salariile muncitorilor de la Amazon, relateaza businessinsider.com.Aceasta actiune de protest a avut loc la o zi dupa ce averea neta a lui…

- Polițiștii au retinut, joi, un barbat de 35 de ani dupa ce a tras cu un pistol, deranjat de zgomotul facut de copii pe strada in sectorul 5, a informat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB).

- Rabdarea le-a ajuns la limita! Chiar de Ziua Naționala a Franței au avut loc confruntari intre protestatari si fortele de ordine, in centrul Parisului, in cursul unui mars. Unii demonstranti au atacat cu obiecte fortele de ordine, care au ripostat cu gaze lacrimogene, in Piata Bastiliei. Potrivit Politiei,…

- Vive la France! - Licitația de Grafica a Școlii de la Paris Marți, 14 iulie 2020, ora 19:30 Online Only - www.artmark.ro O bogata colecție de peste 100 de piese de grafica semnate de cei mai renumiți pictori moderni ai lumii - Dali, Picasso, Magritte, Matisse, Modigliani sau Chagall, reprezentanți ai…